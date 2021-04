Une offre antivirus vraiment exceptionnelle chez Bitdefender (-60%) !

Commençons avec la solution la plus légère, Bitdefender Antivirus Plus qui permet de protéger efficacement jusqu'à trois appareils Windows pendant un an. Cette protection complète en temps réel de votre appareil et de vos données détecte et bloque les menaces, via une technologie d'analyse comportementale. Elle fait de même en amont, au niveau du réseau auquel est connecté votre PC.

En plus de protéger vos fichiers et documents contre le chiffrement des ransomwares, Bitdefender Antivirus Plus analyse les logiciels et applications installés sur votre ordinateur, afin d'en détecter les failles potentielles et les bloquer, le cas échéant. Quant à son portefeuille numérique, il vous permet de stocker tous vos mots de passe et coordonnées bancaires en toute sécurité.

Et bien sûr, son action se poursuit sur internet. Autant vis-à-vis des sites internet dangereux ou malveillants, que la solution détecte et bloque automatiquement, que vis-à-vis des réseaux sociaux minés de liens malveillants. Son anti-tracker vous assure une navigation anonyme sur le web, tandis que l'anti-phishing et le système Safepay sécurisent vos activités bancaires et achats en ligne.

Le tout en économisant les ressources softwares et hardwares de votre système, grâce à la technologie Bitdefender Photon. De plus, Bitdefender prolonge automatiquement l'autonomie des ordinateurs portables et des tablettes en ajustant différents paramètres système comme l'activation du Bluetooth ou l'affichage.