Moins de 2€ par mois ? C'est l'énorme réduction du moment sur ce VPN !

PureVPN est un service qui possède déjà plus de 15 ans sur le concurrentiel marché des VPN, et sa dernière innovation en date vaut vraiment le détour, car PureVPN a officiellement déménagé de son lieu d'implantation historique, Hong-Kong, pour les Îles Vierges Britanniques ! De quoi permettre d'appliquer une stricte politique de non-journalisation pour toutes ses utilisatrices et utilisateurs, et vous garantir une confidentialité optimale notamment couplée à un chiffrement AES 256 bits réputé !

De plus, PureVPN vous propose un très vaste choix de 6500 serveurs répartis dans près de 78 pays ! Une offre pléthorique idéale pour disparaitre en ligne et trouver la géolocalisation de substitution la plus adaptée à vos besoins. C'est également génial en streaming, car en plus d'être capable de déverrouiller de nombreux catalogues, PureVPN est en mesure de fournir des débits énormes allant jusqu'à 20Gb/s sur ses serveurs les plus demandés, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Autant dire que vos soirées streaming ne souffriront d'aucune latence !