NordVPN fête ses 10 Ans ! De la promo et une fonction game changer pour l'occasion !

Engagé dans la cybersécurité depuis dix ans, NordVPN offre ses services à plus de 14 millions d'utilisateurs à travers le monde. Consciente des enjeux mouvants du web, la firme ajuste en permanence son produit pour qu'il reste en phase avec les besoins réels des particuliers et des professionnels. L'offre se veut simple à appréhender, intuitive à l'usage et surtout très performante. Car aujourd'hui, la question de la confidentialité en ligne est un sujet qui devient universel. Pour protéger ses données et éviter de subir des intrusions dans ses appareils, s'équiper d'un VPN est une solution viable.

NordVPN permet la connexion de 6 appareils en simultané avec un seul abonnement. Grâce à son protocole NordLynx, NordVPN peut se targuer de posséder le VPN le plus rapide du marché avec 5200 serveurs, disponibles dans 60 pays. L'avantage de ce VPN de référence est aussi de pouvoir contourner la chronologie des médias tels que Disney+, HBO ou autre Netflix. Vous pourrez également accéder à une pléthore d'événements sportifs, notamment le célèbre championnat de F1 et MotoGP via une connexion en Belgique, mais aussi le MMA. L'application est disponible en français sur tous les systèmes d'exploitation : Android, macOS, Windows et Linux. La mise à disposition d'un service client disponible 24/7j en français fait aussi partie du service offert par l'entreprise. L'excellente note de notre test Clubic 100% indépendant grave ainsi dans le marbre la légitimité et la renommée de NordVPN.