CyberGhost VPN commence fort 2022 avec une offre incroyable à -84% !

Les services VPN tendent à plus en plus se démocratiser. Il faut dire que notre ère résolument digitale amène les consommateurs à remettre en question leur usage d'internet. Ce besoin d'anonymat semble croitre drastiquement, les professionnels ne sont ainsi plus les seuls utilisateurs de VPN. Car aujourd'hui, la data est une mine d'or. Un Graal convoité par une niche grandissante de pirates informatiques. Pour se prémunir des intrusions et de l'exploitation massive des données, s'équiper d'un VPN reste la solution la plus efficace.

CyberGhost VPN a dans ce sens développé une solution destinée à améliorer sa confidentialité en ligne, sécuriser ses navigations, et ce, même sur des Wi-Fi publics. Les données sont cryptées, l'adresse IP masquée, l'anonymat protégé et les blocages ou restrictions géographiques contournés. Ce leader de la sécurité vous permet de sécuriser vos ordinateurs (macOS, Linux, Windows), tablettes et autres smartphones (Android, iOS), mais aussi votre Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, votre routeur et même votre console de jeu.