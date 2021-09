Surfshark VPN casse ses prix à moins de 2€ par mois + 2 mois gratuits

Abordons l'un des points forts plus importants de l'offre de Surfshark. Vous n'avez qu'à y souscrire pour protéger un nombre illimité d'appareils par le biais d'une seule et unique licence. Ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils compatibles telles que les Smart TV ou les consoles de jeu, protégez-les à moindre frais. Une offre idéale pour toute la famille comme vos amis ! Une fois les identifiant saisis, vous n'avez plus qu'à vous lancer grâce à plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays.