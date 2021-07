Bon plan VPN : Comment regarder l'UFC 264 avec PureVPN ?

Le prochain match de l’UFC se déroule samedi prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas au Nevada. L’irlandais Conor McGregor, ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC et l'athlète le plus populaire de l’histoire des arts martiaux mixtes, affrontera Dustin Poirier, ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC et un des meilleurs concurrents des poids légers de l’UFC. Un match qui s'annonce passionnant pour les amoureux de MMA et de l’UFC. Sauf que pour le visionner en France, il faut détenir un abonnement payant à RMC Sport.

Toutefois, une autre solution moins chère existe si vous disposez d'un VPN. vous pourrez voir le combat UFC en direct en utilisant PureVPN à prix plus réduit. Vous pourrez donc contourner les limitations géographiques restrictives -qui empêchent normalement l’accès aux chaînes de TV américaines en dehors des États-Unis. Vous pourrez donc vous rendre sur KIJK TV, où l'UFC 264 est diffusé gratuitement et utiliser l'adresse IP néerlandaise de PureVPN. De cette manière, seulement l'adresse IP du serveur VPN sera prise en compte, ni votre adresse IP réelle, ni votre localisation ne seront connues, ce qui permet de contourner les blocages géographiques de manière totalement transparente pour vous.