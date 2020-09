Pour la rentrée il y a du nouveau chez NordVPN !

Pour vous assurer une sécurité optimale et une connexion ultra rapide partout dans le monde, NordVPN utilise depuis peu le protocole NordLynx (basé sur WireGuard®), ce qui fait de lui le VPN le plus rapide du marché ! Vous pourrez ainsi profiter du streaming vidéo sans limitation ni en bande passante et avec un accès mondial pour profiter des catalogues complets de films et séries Netflix par exemple, sans subir de limitation liée à votre pays d’origine. De plus, vous ne subirez plus les ralentissements ISP de votre fournisseur d’accès Internet qui ne pourra plus vous brider, car vous deviendrez invisible pour lui.

Bonne nouvelle supplémentaire, le P2P est également pris en charge avec cette offre promotionnelle. Si vous tenez véritablement à votre anonymat et à la protection de vos données, NordVPN vous propose une double protection de votre adresse IP en la changeant deux fois ainsi que l’option Onion Over VPN qui vous permet de combiner le chiffrement AES 256 de vos données par NordVPN avec l’anonymat offert par The Onion Router. Vous pourrez également bloquer les malwares et publicités ciblés.