Que peut faire une personne avec mon adresse IP ?

La manière la plus simple pour protéger son adresse IP et limiter largement les risques lors de la navigation en ligne réside dans l’utilisation d’un VPN (gratuit ou non) afin de rendre sa connexion privée. Le VPN permet de cacher rapidement et facilement son IP et de la modifier sans cesse. Attention cependant, il est important que le service choisi propose la fonctionnalité Kill Switch, cette dernière offrant la possibilité de ne jamais s’inquiéter que quelqu’un découvre notre véritable adresse IP en cas de perte de connexion, en la modifiant de manière régulière en cas de pépin.

Comme les VPN, les serveurs proxy masquent les adresses IP à chaque fois que l’on s’y connecte. Cependant, les proxy n’offrent pas le même niveau de sécurité que les VPN : ils ne permettent pas de cryptage haut de gamme afin de sécuriser les données, et sont globalement plus lents dans leur utilisation.

Changer de réseau Wi-Fi de manière régulière (pour peu que l’on ait accès à plusieurs d’entre eux) permet par ailleurs de modifier son adresse IP. Ce n’est pas une solution idéale, mais simple à effectuer si c’est le seul moyen que l’on a sous la main.

Utiliser un AntiTrack peut être une bonne solution pour se protéger : ces derniers ne masquent pas l’adresse IP, mais désactivent les dispositifs de pistage des différents sites que l’on visite. Certains VPN proposent par ailleurs cette option dans certaines versions de leurs offres.