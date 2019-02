Une faille dans une extension WordPress permet de s'emparer des sites

Prendre le contrôle de l'admin WordPress

La faille corrigée dans la dernière mise à jour

Source : Neowin

L'extensionpouroffre la possibilité d'insérer sur des pages des boutons de partage sur les réseaux sociaux. Sa simplicité lui a permis d'accéder à une certaine popularité, puisque, d'après son développeur, le plugin aurait été téléchargé plus de 500 000 fois et installé sur plus de 40 000 sites.Mais la semaine dernière, un chercheur en cybersécurité de l'entreprise WebARX a mis au jour unedans l'extension. Celle-ci résulterait d'un défaut de conception, associé à un manque de contrôle des droits d'accès.Concrètement, cette faille de sécurité permet à un utilisateur pouvant s'inscrire sur un site àaux paramètres de WordPress. De cette façon, comme le prouve une vidéo postée sur YouTube par l'auteur de la découverte, un hacker peutliée au compte administrateur. Il a alors loisir de s'accorder toutes les permissions possibles et de prendre le contrôle de la totalité du site.De nombreux sites web pourraient être touchés par cette vulnérabilité. Cependant, elle ne concerne que ceux permettant à des utilisateurs de s'inscrire, par exemple pour laisser des commentaires.Si vous pensez être dans ce cas et que vous avez installé le plugin Simple Social Buttons, vérifiez rapidement le numéro de version de l'extension. En effet,. Dans tous les cas,, qui contient un patch de sécurité résolvant le bug.