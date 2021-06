Antivirus, antitrack, VPN : protégez-vous complètement avec Avast Ultimate

Au fil des mois qui passent, les fichiers temporaires s’accumulent, les doublons se multiplient, les mises à jour ne sont pas toutes faites et votre ordinateur commence à montrer des signes de faiblesse… Obsolescence programmée ? Non, votre PC a juste besoin d’un bon coup de ménage, mais cela est rébarbatif à effectuer sans parler du temps perdu à glisser des fichiers dans la corbeille et à télécharger des mises à jour.

Que diriez-vous de vous simplifier la vie en confiant ces tâches ingrates à un logiciel dédié ? CleanUp intègre le pack Avast Ultimate pour vous faciliter la vie. Il va quotidiennement s’occuper de faire le ménage derrière vous ce qui vous fera gagner de la place sur votre disque.

Il va également se charger de chercher les dernières mises à jour de vos applications et du système pour vous assurer d’avoir la version la plus récente corrigeant les bugs et failles de sécurité. Il va s’occuper pour vous de gérer les paramétrages pour optimiser les performances et il supprimera les applications inutiles.