Le comparatif note cinq navigateurs sur 10 pour trois critères : l’indépendance vis-à-vis de Google, la protection contre le fingerprinting et la facilité d’usage. Sont passés en revue : Brave, Vivaldi, Firefox, Zen et LibreWolf.

Rappelons que le fingerprinting, c’est l’empreinte matérielle d’une session d’un internaute. Un site peut reconnaître un navigateur particulier grâce à un ensemble de détails (résolution d’écran, polices installées, réglages, extensions installées, langues…), sans avoir besoin de cookies.

Côté indépendance, le moteur de rendu, le composant qui affiche les pages, compte beaucoup. Brave et Vivaldi utilisent Chromium, le projet open source à l’origine de Chrome. Pour ce segment, ils obtiennent la note de 4/10. Proton reconnaît que Brave ajoute ses propres protections, mais précise qu’il « s'appuie toujours sur une technologie développée au sein de l'écosystème de Google ». Firefox, qui repose sur son propre moteur (Gecko), reçoit 7/10, car Mozilla a historiquement touché des revenus conséquents de Google pour que son moteur de recherche soit proposé par défaut. De leur côté, LibreWolf et Zen, dérivés de Firefox, grimpent à 9/10.