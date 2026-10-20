L'extension anti-pistage de l'EFF, déjà utilisée par plus de quatre millions de personnes, est désormais disponible sur Safari pour macOS. Le module nécessite Safari 26.5 ou d'une version plus récente.
Privacy Badger était jusqu'à présent réservé à Chrome, Edge, Opera, Brave et Firefox. Malgré la demande des utilisateurs, il restait absent du navigateur d'Apple. L'EFF vient d'annoncer que les récentes évolutions du système d'extensions de Safari lui ont finalement permis de porter le module.
Safari limite les pisteurs, Privacy Badger les empêche de se charger
Safari dispose déjà de ses propres protections. Par défaut, il restreint les informations auxquelles les traqueurs peuvent accéder, mais il les laisse quand même se charger. Privacy Badger les bloque dès le départ. L'EFF explique que certaines techniques de suivi parviennent à contourner les protections natives de Safari.
L'extension apprend d'elle-même à repérer les pisteurs, y compris ceux que d'autres outils n'ont pas dans leur base ou choisissent de ne pas bloquer. Elle traite aussi les widgets intégrés aux pages, comme les tweets, les commentaires ou les lecteurs vidéo, lequels peuvent transmettre des données même si l'internaute n'a pas cliqué dessus. Privacy Badger empêche leur chargement et les remplace par un encart sur lequel il faut cliquer pour les afficher. Elle envoie par ailleurs le signal Global Privacy Control (GPC), qui demande aux sites de ne pas vendre ni partager vos données personnelles. Aux États-Unis, ce mécanisme a une valeur légale dans plusieurs états, dont la Californie, le Colorado, le New Jersey et le Connecticut.
Privacy Badger peut s’utiliser seul, avec un bloqueur de publicités ou avec les réglages de Safari contre le pistage. L'installation passe par l'App Store. Si un site s'affiche mal, il est possible de désactiver l'extension pour ce dernier, ou signaler le problème. L'EFF annonce qu'une version iOS est à l'étude, une fois que l'édition macOS sera stabilisée et dépourvues de tout problème.
En 2020, l'EFF publiait Cover Your Tracks, la nouvelle version de Panopticlick, l'outil qui teste la résistance d'un navigateur aux pisteurs. L'organisation y recommandait un navigateur protégé contre le fingerprinting, comme Safari ou Brave. D'ailleurs, à ce sujet, rappelons que multiplier les extensions contribue à rendre un navigateur plus unique, et donc plus facile à reconnaître au niveau de l'empreinte matérielle.
- Application claire et minimaliste.
- Détection automatique des trackeurs.
- Personnalisation de l'analyse possible.