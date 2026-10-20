L'extension apprend d'elle-même à repérer les pisteurs, y compris ceux que d'autres outils n'ont pas dans leur base ou choisissent de ne pas bloquer. Elle traite aussi les widgets intégrés aux pages, comme les tweets, les commentaires ou les lecteurs vidéo, lequels peuvent transmettre des données même si l'internaute n'a pas cliqué dessus. Privacy Badger empêche leur chargement et les remplace par un encart sur lequel il faut cliquer pour les afficher. Elle envoie par ailleurs le signal Global Privacy Control (GPC), qui demande aux sites de ne pas vendre ni partager vos données personnelles. Aux États-Unis, ce mécanisme a une valeur légale dans plusieurs états, dont la Californie, le Colorado, le New Jersey et le Connecticut.