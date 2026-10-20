En bêta depuis des années, Lite Sync est de la partie. Rappelons qu'il s'agit de placeholders. Les fichiers apparaissent donc dans l'Explorateur de Windows mais ne se téléchargent qu'à l'ouverture, histoire de ménager l'espace disque. Selon le guide d'assistance de la version 4, la fenêtre se redimensionne librement et un même identifiant peut relier plusieurs kDrive. Un réglage permet aussi d'envoyer à la corbeille de Windows les fichiers supprimés depuis le web ou le mobile. Après cette version pour Windows, macOS, et Linux auront également le droit à une mise à jour.