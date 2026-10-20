Infomaniak a mis à jour l'application de bureau de kDrive sur Windows. Au programme, une interface redessinée, censée préparer des changements techniques plus importants.
La fenêtre de kDrive propose trois entrées, accueil, activité et stockage. Des raccourcis mènent aussi aux favoris, aux partages, à la corbeille et à la version web.
Des composants natifs, une synchronisation à la demande
Infomaniak avait présenté en juillet une nouvelle application, re-développée avec des composants natifs. Concrètement, elle utilise les éléments d'affichage fournis par Windows. Selon l'éditeur, le rendu est plus net sur les écrans haute définition. Les notifications sont plus discrètes et la gestion des conflits plus claire lorsqu'un même fichier est modifié à deux endroits avant d'être synchronisé
En bêta depuis des années, Lite Sync est de la partie. Rappelons qu'il s'agit de placeholders. Les fichiers apparaissent donc dans l'Explorateur de Windows mais ne se téléchargent qu'à l'ouverture, histoire de ménager l'espace disque. Selon le guide d'assistance de la version 4, la fenêtre se redimensionne librement et un même identifiant peut relier plusieurs kDrive. Un réglage permet aussi d'envoyer à la corbeille de Windows les fichiers supprimés depuis le web ou le mobile. Après cette version pour Windows, macOS, et Linux auront également le droit à une mise à jour.
Nous rapportions que kDrive revendiquait plus d'un million d'utilisateurs. L'éditeur a aussi relevé la taille maximale d'un fichier, de 50 Go à 1 To. L'import depuis Google Drive doit arriver d'ici la fin de l'année, une fonctionnalité que proton vient d'ailleurs tout juste d'annoncer pour son propre Drive. Dropbox, OneDrive, Nextcloud et WebDAV sont déjà pris en charge.
Côté kSuite, Infomaniak a détaillé en juillet une trentaine de nouveautés. L'assistant IA de la messagerie s'appuie sur un nouveau modèle présenté comme souverain, pour rédiger, résumer ou traduire un échange. L'import de fichiers MBox permet de rapatrier des boîtes de 50 Go. SwissTransfer accepte un logo et un nom de domaine personnalisés. Les applications de kSuite Pro proposent des serveurs MCP, lesquels permettent à un agent d'IA de se connecter aux données d'un service. L'offre gratuite my kSuite reste à 15 Go pour kDrive et 20 Go pour la messagerie.
- mood15 Go d'espace gratuit
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Infomaniak kDrive regroupe le stockage cloud, la synchronisation, le partage et l’édition collaborative dans un service accessible sur ordinateur, mobile et navigateur. Il convient aussi bien à un utilisateur individuel qu’à une équipe qui échange régulièrement des documents. La répartition des fonctions entre de nombreuses offres demande cependant de vérifier précisément la formule choisie. Le service ne doit pas non plus être confondu avec une sauvegarde indépendante, malgré son historique de versions et sa corbeille.