Entre les tentatives de phishing, les logiciels malveillants, les publicités qui traquent nos habitudes… Protéger sa vie numérique est devenu un réflexe essentiel en 2026.
Avec sa gamme Securitoo, Nordnet souhaite proposer des solutions accessibles pour sécuriser ses appareils et préserver la confidentialité de ses activités en ligne. Le tout, et c’est l’autre bonne nouvelle, avec une offre promotionnelle réservée aux lecteurs de Clubic.
C’est un fait, nous multiplions tous (oui, même vous) les appareils connectés, et chacun représente une porte d’entrée potentielle vers nos données personnelles. Un clic un peu trop rapide sur un lien frauduleux, une application douteuse ou un simple réseau Wi-Fi public mal sécurisé peuvent suffire à compliquer sérieusement notre quotidien numérique.
Pour autant, faut-il installer une multitude d’outils et passer ses soirées à vérifier les paramètres de sécurité ? Pas nécessairement. Spécialiste français de la connectivité et de la sécurité numérique depuis 1995, Nordnet a développé la gamme Securitoo pour répondre à ces besoins précis, avec des solutions simples et pensées pour tous.
Securitoo : une protection complète pour toute la famille
La première étape consiste à protéger les appareils eux-mêmes. Windows, macOS, Android, iOS… La suite de sécurité Securitoo couvre les principaux systèmes utilisés au quotidien. Son abonnement comprend cinq licences, de quoi équiper plusieurs appareils sans devoir multiplier les souscriptions.
Proposée à 5 € par mois (ou 48 € par an), la suite signée Nordnet devient nettement plus abordable pour les lecteurs de Clubic : avec le code CLUB60, l’abonnement annuel bénéficie de 60 % de réduction pendant un an, ce qui ramène la facture à 19,20 € pour la première année, soit 1,60 € par mois. Elle réunit plusieurs outils complémentaires, à commencer par un antivirus qui s’appuie sur la technologie Advanced Threat Defense pour détecter les comportements suspects. Il est également conçu pour repérer et bloquer différentes menaces, des tentatives de phishing aux ransomwares, ces tristement célèbres logiciels malveillants qui prennent des fichiers en otage.
La protection ne s’arrête pas aux virus. L’analyse des vulnérabilités aide à identifier les faiblesses potentielles de l’appareil, tandis que les fonctions antispam, antifraude et antiphishing contribuent à déjouer les pièges qui se glissent dans les courriels et les usages du quotidien, y compris sur les réseaux sociaux.
On retrouve aussi une protection des transactions en ligne et le contrôle des accès à la webcam ou au microphone. Des fonctionnalités utiles pour celles et ceux qui télétravaillent, passent régulièrement des appels vidéo ou effectuent leurs achats sur Internet.
Securitoo intègre aussi des outils d’optimisation, notamment pour nettoyer les appareils et ajuster certains paramètres énergivores. Sur les terminaux mobiles compatibles, une fonction antivol permet aussi de localiser l’appareil à distance. Pratique donc.
Les fonctionnalités disponibles varient toutefois selon le système d’exploitation et l’appareil utilisé. Avant de souscrire, il convient de vérifier les protections effectivement proposées sur ses différents terminaux.
Protéger sa navigation et ses données personnelles, même en déplacement
Sécuriser son ordinateur ne suffit pas toujours. Nos connexions passent par des réseaux différents dès que nous sortons de chez nous. Pour renforcer la sécurité des activités en ligne, cette solution protège les échanges de données grâce à un chiffrement avancé, limitant ainsi les risques d'interception ou d'exploitation d'informations sensibles lors de la navigation.
Elle contribue également à préserver la confidentialité de l'utilisateur en sécurisant sa connexion sur les réseaux Internet, notamment lorsqu'ils sont partagés ou publics. Le service intègre par ailleurs des fonctionnalités de protection contre les traqueurs et les publicités intrusives, afin d'offrir une expérience de navigation plus sereine et mieux maîtrisée.
Le service intègre également des mécanismes destinés à bloquer les traqueurs et les publicités intrusives, ainsi qu’une fonction coupe-circuit (ou kill Switch), qui coupe l’accès à Internet si la connexion sécurisée est interrompue.
Idéal pour limiter l’exposition de ses informations de navigation et mieux contrôler les conditions dans lesquelles ses données transitent.
Securitoo par Nordnet : une offre à découvrir avec 60 % de réduction
L’intérêt de la gamme Securitoo tient à cette complémentarité. La suite de sécurité protège les appareils contre diverses menaces, tandis que les outils de confidentialité renforcent la protection de la navigation. Deux approches différentes, mais qui visent ensemble à mieux maîtriser ses données personnelles sans transformer l’informatique en parcours du combattant.
Pour les familles qui souhaitent équiper plusieurs appareils comme pour les utilisateurs technophiles qui se connectent régulièrement depuis différents réseaux, ces solutions permettent de centraliser une partie des protections dans des abonnements dédiés.
Et pour découvrir l’offre à moindre coût, les lecteurs de Clubic peuvent profiter d’un avantage exclusif. Avec le code promotionnel CLUB60, Nordnet propose 60 % de réduction pendant un an sur l’abonnement annuel éligible. Pour consulter les différentes solutions, comparer les fonctionnalités et découvrir les abonnements disponibles, rendez-vous sur le site de Nordnet Securitoo.