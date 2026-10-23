Proposée à 5 € par mois (ou 48 € par an), la suite signée Nordnet devient nettement plus abordable pour les lecteurs de Clubic : avec le code CLUB60, l’abonnement annuel bénéficie de 60 % de réduction pendant un an, ce qui ramène la facture à 19,20 € pour la première année, soit 1,60 € par mois. Elle réunit plusieurs outils complémentaires, à commencer par un antivirus qui s’appuie sur la technologie Advanced Threat Defense pour détecter les comportements suspects. Il est également conçu pour repérer et bloquer différentes menaces, des tentatives de phishing aux ransomwares, ces tristement célèbres logiciels malveillants qui prennent des fichiers en otage.