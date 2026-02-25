Parmi les évolutions récentes mises en avant par l'éditeur figurent l'enregistrement automatique des identifiants et des moyens de paiement, le renforcement des alertes de sécurité via sa fonctionnalité Watchtower ou encore l'amélioration de la configuration des appareils. L'éditeur met également en avant l'ajout d'options de récupération de compte ou encore un système de prévention du hameçonnage.

La société mentionne également l'intégration de fonctions liées à l'intelligence artificielle, notamment pour le nommage automatique des éléments enregistrés.