Stocker vos mots de passe dans un outil dédié est très pratique. Cependant, à quel prix ? Le gestionnaire de mots de passe 1Password annonce une hausse de prix qui pourrait refroidir certains utilisateurs.
Le gestionnaire de mots de passe 1Password a commencé à informer ses utilisateurs d'une augmentation tarifaire qui entrera en vigueur le 27 mars prochain. Les abonnements individuels et familiaux sont concernés.
Des augmentations de 20% à 33%
Depuis le 24 février, les abonnés à 1Password reçoivent des courriels les avertissant d'un changement de tarification sur les formules annuelles. À compter du 27 mars 2026, les prix seront les suivants :
- Abonnement individuel : 47,88 dollars par an, contre 35,88 dollars actuellement, soit une hausse d'environ 33 %
- Abonnement familial : 71,88 dollars par an, contre 59,88 dollars actuellement, soit une augmentation d'environ 20 %
Pour l'heure, aucune modification des tarifs mensuels n'a été signalée. Les renouvellements effectués avant le 27 mars resteront à l'ancien tarif jusqu'à l'échéance suivante.
La justification : plus d'investissements
Dans son message adressé aux utilisateurs, 1Password explique que cette révision tarifaire vise à "continuer d'investir dans l'innovation et la sécurité" de son service. L'entreprise, fondée en 2005, souligne que ses prix étaient "restés largement inchangés depuis de nombreuses années", tandis que le produit s'est étoffé au fil du temps.
Parmi les évolutions récentes mises en avant par l'éditeur figurent l'enregistrement automatique des identifiants et des moyens de paiement, le renforcement des alertes de sécurité via sa fonctionnalité Watchtower ou encore l'amélioration de la configuration des appareils. L'éditeur met également en avant l'ajout d'options de récupération de compte ou encore un système de prévention du hameçonnage.
La société mentionne également l'intégration de fonctions liées à l'intelligence artificielle, notamment pour le nommage automatique des éléments enregistrés.
Des abonnements à outrance pour les utilisateurs
Cette annonce ravive une discussion récurrente dans le secteur des logiciels : celle de la soutenabilité du modèle par abonnement pour les utilisateurs. 1Password avait abandonné son ancien système de licence unique au profit d'un abonnement il y a plusieurs années, un virage qui avait déjà suscité des réactions mitigées des utilisateurs.
Avec une telle hausse tarifaire, certains pourraient reconsidérer la chose, en se dirigeant vers un autre gestionnaire de mots de passe. Certains, gratuits, proposent des fonctionnalités comparables et très intéressantes, ou pour des tarifs annuels nettement moindres.