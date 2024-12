Google Drive est utilisé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Un succès retentissant pour cette application de stockage dans le cloud. Cette année, l'outil s'est considérablement amélioré, en particulier du côté de ses performances. Si vous appréciez Google Drive, préparez-vous à l'aimer encore plus : on partage avec vous ces 5 fonctionnalités dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !