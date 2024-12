Comment Google va optimiser vos scans depuis le smartphone

En scannant un document, l'un des problèmes majeurs auquel l'utilisateur est souvent confronté, c'est la visibilité du texte sur la photo et notamment avec les ombres en fonction du soleil ou plus globalement de la luminosité ambiante. Des caractères peu lisibles pourront difficilement être interprétés par un moteur de reconnaissance, et donc, un moteur de recherche. Et c'est précisément l'objet de la prochaine mise à jour du module de scan sur Google Drive.

Sur son blog officiel, le géant californien déclare en effet avoir optimisé les algorithmes de traitement post-capture. "Selon le document, l'amélioration automatique effectuera des actions telles que la correction de la balance des blancs, la suppression des ombres, l'enrichissement du contraste, l'accentuation automatique, l'amélioration de la luminosité, et plus encore", est-il ainsi expliqué.