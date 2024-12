Et si Iliad devenait un poids lourd, pour ne pas dire le numéro un des data centers en Europe ? La société de Xavier Niel et la société de capital investissement InfraVia rêve et se prépare en tout cas à conquérir l'univers des data centers hyperscale, en augmentant sa capacité financière. Le groupe a annoncé, mercredi 4 décembre, être entré en négociations avec InfraVia pour lui céder 50% du capital d'OpCore, valorisée à 860 millions d'euros, et qui regroupe ses activités de centre de données. Derrière tout ça, l'opérateur télécom veut un data center hyperscale, donc un immense centre de données.