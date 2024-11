Surfshark, avec ses 3200 serveurs dans 100 pays, combine performance et sécurité grâce à WireGuard, même pour les activités les plus exigeantes en bande passante. Basé aux Pays-Bas, il suit une politique no-log stricte et ajoute des fonctionnalités telles qu'Alternative ID pour protéger vos données contre les fuites. Avec son antivirus intégré et une approche axée sur la sécurité, Surfshark offre un VPN fluide et complet, qui vous permet de naviguer en toute sérénité, tout en restant rapide et fiable.