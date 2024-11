Alors que choisir ? Un VPN gratuit ou payant ?

À l’heure où la protection de la vie privée devient une priorité, comme le rappelle l’European Cyber Week, le choix d’un VPN dépend de vos besoins. Pour des usages légers et ponctuels, un VPN gratuit peut suffire, à condition de choisir une solution reconnue et sécurisée. Nous avons testé de nombreuses options gratuites et établi un comparatif des meilleurs VPN gratuits, que vous pouvez consulter pour éviter les pièges fréquents de ces services.

En revanche, pour les utilisateurs plus réguliers, les adeptes de streaming ou ceux qui manipulent des données sensibles, un VPN payant reste l’option la plus sûre. Les performances, la sécurité et les garanties qu’ils offrent justifient leur coût. Nos experts ont comparé les meilleurs VPN pour évaluer leur fiabilité et leurs fonctionnalités, et vous trouverez dans nos recommandations les meilleures solutions adaptées à chaque besoin.