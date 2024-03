Microsoft retire une fonctionnalité pourtant très populaire de OneDrive

Depuis plus de 15 ans déjà (et oui), Microsoft permet aux utilisateurs OneDrive de disposer d'un espace de stockage en ligne. À l'instar d'un Google Drive, le service de Microsoft propose une offre gratuite (5 Go), mais seul un abonnement payant permet de disposer d'un stockage digne de ce nom, avec notamment 1 To disponible avec l'offre Microsoft 365 Personnel (69 €/an).