Microsoft publie des MAJ pour XP et Vista

Microsoft publie une vague de mises à jour

Des correctifs exceptionnels

Modifié le 15/06/2017 à 16h11

Microsoft continue néanmoins à encourager ses clients à opter pour les plateformes les plus récentes, qui restent les mieux sécurisées.Microsoft publie en ce mois de juin 2017 une vague de mises à jour à destination de plusieurs de ses systèmes d'exploitation : XP, Vista, 8, 8.1, 8.1 RT, Server 2003 / R2, Serveur 2008 / R2, 7, Server 2012 / R2, 10, Server 2016 ainsi que les versions Windows Embedded.Alors que Windows XP et Vista sont jugés obsolètes par Microsoft, leur support étendu s'étant respectivement achevé en avril 2014 et en avril 2017, Microsoft justifie, dans un billet de blog, ces mises à jour à destination de ses vieux systèmes d'exploitation par un besoin de «».». Pour les utilisateurs ayant activé les mises à jour automatiques, les patchs s'installeront tous seuls sur les ordinateurs. En revanche, Microsoft encourage vivement ceux qui ont opté pour une mise à jour manuelle ou qui utilisent de vieilles plateformes à installer les patchs de sécurité «».Ces correctifs exceptionnels déployés par Microsoft sont liés à un niveau de menace élevé détecté par les ingénieurs de sécurité de la firme. Cependant, Microsoft ne dévie pas pour autant de son message habituel : inciter les utilisateurs à opter pour des systèmes d'exploitation récents, qui sont mieux sécurisés. «» a indiqué Microsoft.