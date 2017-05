Un nouveau bug fait planter Windows 7 et 8

Windows 7 et 8 entrent dans une boucle infinie

Explorer et Firefox concernés

Modifié le 29/05/2017 à 15h00

D'après une information du site britannique, un chercheur en sécurité russe aurait découvert qu'une simple page web peut ralentir voire faire planter Windows 7, 8.1 et Vista. Pour cela, la page web doit contenir une balise d'image avec comme nom de fichier "c:$MFT123".$MFT est situé à la racine de tous les volumes NTFS. Il est chargé d'indexer tous les fichiers du volume et n'est normalement pas accessible aux utilisateurs. Néanmoins, si l'ordinateur considère $MFT comme un répertoire et y cherche un fichier, le système d'exploitation se trouvera dans une boucle infinie et seul un redémarrage de l'ordinateur permettra de mettre fin au bug. Par ailleurs, un code rentré à la main dans la console de Windows ou inséré à distance dans une page web produira les mêmes effets !Ce bug a été signalé sur les navigateurs Firefox et Internet Explorer. En revanche, Google Chome ne tombe pas dans le piège : le navigateur repère la faille et bloque l'accès à l'adresse.Pour résoudre ce blocage sur ses systèmes d'exploitation Windows 7, 8.1 et Vista, Microsoft n'a pour l'instant pas proposé de patch de sécurité.