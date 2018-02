Vous pourrez bientôt payer quelqu’un pour vivre votre vie à votre place

Envoyez quelqu'un à votre place là où vous ne pouvez pas vous rendre

?Human Uber,? developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person's body. ?It's surprisingly natural? says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0 — will knight (@willknight) 30 janvier 2018

Rendre accessibles des événements partout et à tout le monde

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

L'idée est venue au chercheur Jun Rekimoto qui a créé le Laboratoire Révolutionnaire et Romantique à l'Université de Tokyo et qui est spécialisé dans les outils pour de futurs humains «».Prenons la situation suivante : vous êtes invité à un événement important mais vous n'avez aucune envie de vous y rendre car votre canapé est très confortable ? La solution de Jun Rekimoto est faite pour vous : vous pouvez désormais y envoyer un remplaçant. Mais pas simplement un remplaçant quelconque : une version de vous avec quelques différences.Jun Rekimoto a imaginé un système composé d'un casque et d'une tablette que votre «» va porter ; il l'a présenté fin janvier 2018 au salon EMTechAsia. Sur cette tablette c'est votre visage qui va s'afficher alors que vous êtes tranquillement chez vous sur votre ordinateur. Le concept peut même être poussé plus loin en fournissant à votre remplaçant des vêtements que vous portez pour que les autres personnes imaginent plus facilement qu'il s'agit bien de vous et non de quelqu'un d'autre.Bien évidemment, au premier abord, cette nouvelle technologie paraît absurde mais en réalité elle pourrait réellement trouver une utilité.A l'instar des IGNobel, ces recherches scientifiques qui font d'abord sourire puis réfléchir, l'est très intéressant. Bien évidemment l'idée n'est pas de vous permettre d'aller à l'anniversaire de votre cousin que vous détestez sans vous y rendre personnellement.Là où le système devient utile c'est lorsqu'il s'agit de permettre à des personnes handicapées voire alitées d'accéder à des endroits qui leur sont interdits, à des personnes souffrant d'agoraphobie de sortir malgré tout ou encore permettre à ses utilisateurs d'aller à des événements de l'autre côté du globe.D'autant plus que votre remplaçant pourra suivre vos indications et vous montrer ce qui vous intéresse et que vous pourrez discuter avec les personnes présentes comme si vous étiez en train d'utiliser un service de conférence à distance comme Skype.