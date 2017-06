SoftBank rachète Boston Dynamics à Alphabet

SoftBank continue ses rachats dans la robotique

Boston Dynamics connue pour ses "cauchemars"

Modifié le 09/06/2017 à 09h16

L'accord a été annoncé vendredi 9 juin 2017 par SoftBank et Alphabet et a été très bien accueilli en Bourse, où l'action de SoftBank a fait un bon de 7,94 %.L'annonce de l'accord n'a pas vraiment de quoi étonner : SoftBank a. Le groupe, fondé et dirigé par le milliardaire Masayoshi Son, a prévu d'investir près de 50 milliards de dollars dans la robotique aux Etats-Unis, avec à la clé plusieurs dizaines de milliers d'emplois.SoftBank s'était par ailleurs déjà offert l'entreprise française Aldebaran, connue pour son robot Pepper ou encore le petit Nao. Avec, la filiale robotique de SoftBank, SoftBank Robotics, s'offre une entreprise complémentaire à Aldebaran, puisque cette dernière est plutôt spécialisée dans les robots compagnons et les interfaces d'aide.La décision de SoftBank est cohérente avec la vision de Masayoshi Son concernant les robots et le futur : il estime tout simplement que, puisqu'elles peuvent réaliser des tâches impossibles pour les humains et peuvent les aider dans des situations extrêmes. "" a-t-il déclaré dans un communiqué.Boston Dynamics, bien que non-rentable, reste une entreprise à la pointe de la technologie et une belle vitrine pour SoftBank Robotics. Ses créations robotiques, appelées "cauchemars" par les internautes, font le buzz à chaque fois qu'elles sont présentées au public.