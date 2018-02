Cyber-surveillance : un tribunal anglais bloque

Surveillance d'Internet : deux textes de loi tombent d'un coup

Le Royaume-Uni devra adopter une nouvelle loi pour continuer à surveiller Internet

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Trois juges ont estimé que la loi DRIPA () ne limitait pas suffisamment l'accès de la police à l'historique de navigation Internet des Britanniques et à leurs communications passées depuis les smartphones.C'est une petite victoire pour les militants de la vie privée sur Internet. Au Royaume-Uni, la Cour d'appel a bloqué la loi DRIPA, qui permettait une surveillance jugée excessive des communications électroniques. Motif : les pouvoirs de la police prévus par cette loi étaient trop larges, au point d'être incompatibles avec le droit européen.La loi DRIPA a été adoptée en 2014, juste avant les vacances des parlementaires, à la suite de débats dont la durée a été limitée à un jour seulement. Par ailleurs, c'est sur ce texte que s'est basé le législateur pour rédiger en 2016 le, qui a permis un accès encore plus intrusif aux communications électroniques des sujets de Sa Majesté. Peu après son adoption, Edward Snowden a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait du «».Maintenant que la loi DRIPA a été révoquée par la Cour d'appel, il est certain que ledevra l'être lui aussi. Pour rappel, cette dernière loi autorise la police et les services sercrets à pirater de manière ciblée les ordinateurs des Britanniques et oblige les fournisseurs d'accès à Internet à stocker l'historique de navigation Internet de leurs clients pendant un an.La plainte contre la loi DRIPA avait été déposée par Tom Watson, le numéro deux du Parti travailliste au parlement. Selon lui, «».