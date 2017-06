Au Royaume-Uni, "le terrorisme vaincra si Internet est trop surveillé"

La mise en garde d'un responsable politique britannique

Des moyens renforcés pour la police et les services de renseignement

Tim Farron, le dirigeant des libéraux-démocrates au Royaume-Uni, a récemment mis en garde Theresa May, la Première ministre britannique, après son discours en faveur d'une régulation et d'un contrôle d'Internet face à la menace terroriste. Selon lui, le risque que l'Etat contrôle et surveille Internet comme en Chine ou en Corée du Nord est réel. Il estime qu'une telle dérive représenterait non seulement une restriction majeure aux libertés des citoyens, mais une victoire pour les terroristes.Selon lui, le discours de Theresa May au lendemain de l'attentat de London Bridge était hautement politique, en dépit de l'arrêt de la campagne électorale en vue des élections législatives qui se tiendront ce jeudi 8 juin 2017. «» a-t-il écrit dans le quotidien britannique, avant d'ajouter : «».Farron considère que les responsables politiques «» aux agences de renseignement en se contentant d'apporter pour seule réponse au problème des attentats terroristes une «». «».Revenir sur la diminution de l'enveloppe accordée aux services de police aurait, d'après Farron, un plus grand effet sur la prévention du terrorisme que l'interdiction de certaines technologies. Tout est une question d'arbitrage entre le fait d'accorder des réductions d'impôts aux sociétés et le fait de financer décemment la police. «» a conclu Tim Farron.