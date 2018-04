La Poste : bug informatique géant ce lundi

Mise à jour du 10/04 :

La Poste a écarté hier dans la soirée l'hypothèse d'une cyberattaque.



Une journée compliquée en agence

Les quelque 9.000 bureaux de poste français étaient paralysés lundi par un bug informatique qui empêchait les agents de réaliser des opérations au guichet https://t.co/wzjT8qfmRv #AFP pic.twitter.com/T0Z1dv0bLi — Agence France-Presse (@afpfr) 9 avril 2018

La situation revient progressivement à la normale

Cette panne a impacté des milliers d'agences partout en France : certaines opérations électroniques dont les emails depuis le domaine La Poste mais surtout les opérations en guichet ont été perturbées tout au long de la journée. Le Groupe rapporte dans un communiqué queLes guichetiers ont donc invité leurs clients en agence à utiliser les automates pour des retraits d'argent ou pour des affranchissements de colis et envois postaux. Pour autant, les services de banque en ligne et leurs espaces sécurisés n'ont pas été impactés et continuent de fonctionner correctement d'après plusieurs usagers sur Twitter.Même si la piste d'un piratage n'a pas été écartée, les services informatiques de La Poste se montrent toutefois prudents et parlent davantage d'un. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette panne et le service public a annoncé en fin de journée que tout est fait pour que le service reprenne son cours normal dès demain.