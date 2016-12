La Poste livre par drone

Un drone livre les habitants du Var

30 km/heure de vitesse de croisière

Modifié le 16/12/2016 à 19h28

Amazon a déjà fait sa première livraison via drone le 7 décembre dernier au Royaume-Uni, dans la région de Cambridge. Avec cette livraison d'un colis effectué en trente minutes pour un particulier, ce service nommé « Amazon Prime Air », permet au géant du e-commerce de se positionner sur le marché anglais. Première en France ! La Poste surfe sur la vague et se met à l'heure du drone. Deux années de test ont été nécessaires pour mettre au point cette première livraison via les airs. C'est grâce à sa filiale DPDgroup que cela a pu être mis en pratique.Dorénavant, une fois par semaine, les habitants du Var vont pouvoir recevoir leurs colis par un drone. Il a fallu l'accord préalable de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), afin d'emprunter régulièrement un couloir aérien situé dans le Var.Ainsi, une fois par semaine, le drone décollera avec son colis de la zone de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Il atterrira à Pourrières, en parcourant ainsi 15 kilomètres selon des paramètres bien définis.Le drone restera toujours piloté par un opérateur agréé par la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Pour La poste, c'est un bon moyen de tester cette nouvelle technologie et d'accéder ainsi à des zones difficiles d'accès, comme les montagnes, archipels ou zones rurales. Avec une vitesse de croisière de 30 km/h, le drone peut parcourir jusqu'à 20 kilomètres par jour.