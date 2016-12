Amazon : le premier colis livré par drone au Royaume-Uni

La livraison par drone devient réalité au Royaume-Uni

Vers une multiplication de la livraison par drone dans le monde ?

Modifié le 15/12/2016 à 11h33

Amazon confirme ainsi son intention de continuer sur sa lancée dans le projet « Amazon Prime Air », qui pourrait devenir le premier service de livraison par drone du monde. Mais le chemin à parcourir reste très long, la phase de test ne fait que commencer.Dans une vidéo postée sur Youtube, que vous pouvez visionner en fin d'article, Amazon montre comment un drone a livré un paquet dans un jardin. Une livraison effectuée entre l'entrepôt de la firme et la maison du client, tous deux situés dans la région de Cambridge au Royaume-Uni. Les drones n'ont qu'une batterie limitée, ce qui limite leur rayon d'action.En 30 minutes, selon Amazon, le drone a livré le paquet sans avoir besoin d'être dirigé par un humain : la livraison a été 100 % automatisée par Amazon, le drone se dirigeant grâce aux coordonnées GPS. Une fois le paquet posé dans le jardin du client, le drone est tranquillement reparti vers l'entrepôt.Les drones pourraient bientôt envahir les ciels des grandes villes, puisque tous les géants de la distribution ont leur projet ou pensent le lancer. La raison de cet engouement est simple : la livraison représente un coût majeur dans les dépenses de logistique. Une flottille de drones pourrait s'avérer moins chère et plus efficace.L'argument écologique n'est pas en reste : les drones sont 100 % électriques et ne produisent donc pas d'émissions polluantes. Comme ils volent, ils ne sont pas soumis aux aléas de la circulation et les livraisons n'ont ainsi pas de raisons d'être retardées.Mais il reste de nombreuses questions à régler, à commencer par la législation qui devra réguler le trafic de ces nouveaux habitants du ciel urbain.