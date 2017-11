Black Friday 2017 : les promos ont déjà commencé !

Black Friday 2017 : les meilleurs bons plans





Le PC portable 15.6" Dell Inspiron 15 7577 - FHD IPS, i7-7700HQ, GTX-1060, 16 Go de RAM, 1 To + 256 Go en SSD passe à 1060€ € au lieu de 1399 € (code promo : M5MG$GGZD6P867)





La Trottinette électrique E- Scooter 120 W passe à 99,99 € au lieu de 159,99 € !





Black Friday 2017 : les dates

Le, oudans la langue de Molière, est le nom donné au vendredi qui suit la journée de Thanksgiving. Aux Etats-Unis, ce vendredi est considéré comme le jour qui lance officiellement la période d'achat des cadeaux de Noël. Les commerces, et depuis quelques années les e-commerces, profitent de cette journée pour proposer d'importantes réductions et promotions sur un très grand nombre de produits.Ce gigantesque événement s'est rapidement étendu au week-end suivant le vendredi, puis au lundi suivant, surnommé. En France, c'est en 2014 que de grandes enseignes de e-commerçants ont commencé à organiser ce. L'événement a, depuis, beaucoup gagné en notoriété dans l'Hexagone - mais toutes les enseignes n'ont pas (encore ?) adopté l'allongement à 4 jours.Leaura lieu le 24 novembre. Il sera suivi, pour certaines enseignes, d'un week-end de promotions (samedi 25 et dimanche 26) puis du, lundi 27 novembre.L'équipe Bons Plans de Clubic sera à l'affût, dès l'aube du vendredi 24 (oui, rien que ça) pour dénicher les meilleures promotions sur les produits high-tech. Rien n'échappe à notre radar :Pendant le Black Friday, les stocks ne tiennent généralement pas longtemps et il faut être le premier sur les offres pour espérer en profiter. Pour être certain de trouver les meilleures affaires, suivez nos 3 conseils !Les meilleures offres seront publiées en temps réel sur notre fil @ClubicBonsPlans . Pour être le plus rapide, c'est par ici que ça se passe !Pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter, nous proposerons un récapitulatif des meilleures offres (mises à jour en temps réel !) dans cet article. Les promos seront classées en fonction des catégories listées plus haut, pour un repérage facile et rapide. Mais pour être le premier à voir les nouvelles promotions disponibles, il va falloir user et abuser du CTRL+F5 pour rafraîchir le contenu !Vous voulez savoir s'il y a une réduction de prix sur un produit en particulier, mais vous ne le trouvez nulle part sur notre fil Twitter ou notre article récap ? Pas de panique : vous pouvez aller chercher la référence exacte dans notre comparateur de prix , et voir immédiatement s'il est en promotion.