Cybercriminalité : 689 millions de victimes en 2015

Cybercriminalité : 689 millions de victimes pour 126 milliards de dollars

Internet : le lieu de tous les dangers

Modifié le 05/12/2016 à 15h32

Le rapport Norton Cyber Security Insights Report 2016 donne une idée des principaux facteurs qui font que les hackers réussissent à faire de plus en plus de victimes. La plupart du temps, c'est la faute de l'utilisateur.Le rapport publié par la firme Norton a de quoi faire froid dans le dos : les cybercriminels, en 2015, ont réussi à faire 689 millions de victimes dans les seuls 21 pays étudiés et à voler argent et informations pour un montant estimé à 126 milliards de dollars en un an. Mais ce n'est pas tout, la fraude en ligne serait en forte augmentation : le rapport estime à +10 % le nombre de fraudes sur le web en 2016 par rapport à 2015.Ces chiffres s'expliquent, selon Norton, par l'attitude des utilisateurs. 40 % des interrogés par la firme déclarent être dans l'impossibilité de reconnaître un vrai mail d'un faux. Et si 86 % des interrogés ont déjà été confrontés à une tentative de phishing, 13 % déclarent avoir déjà réalisé une manipulation dangereuse à ce sujet comme cliquer sur un lien ou remplir des formulaires. 80 % de ces personnes déclarent avoir été, ensuite, victimes de vol d'identité ou de carte bancaire.Les risques de phishing mais également de vol de données bancaires lors de connexions, par exemple, à des Wi-Fi publics font que les internautes ont désormais peur d'Internet. Pour 51 % des interrogés par Norton, il est plus difficile d'être en sécurité sur Internet que dans la rue.Les parents, surtout, sont 48 % à craindre que leurs enfants ne soient les cibles de cyber-harcèlement.