Comment regarder Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu sur Netflix ce vendredi 19 mai ?

Cyberghost est l'un des meilleurs services VPN que nous ayons pu tester et truste toujours les meilleures places de notre comparatif, année après année. Avec 9 700 serveurs, répartis dans 94 pays, il est ainsi possible de se connecter à peu près partout dans le monde, avec une excellente bande passante pour des téléchargements très rapides, et un streaming vidéo dans les meilleures conditions d'image et de son. Des serveurs optimisés pour cet usage sont disponibles afin de contourner la géo-localisation et accéder à l'ensemble des contenus, dont Astérix et Obéix : l'Empire du Milieu.

Cyberghost est à la fois disponible depuis des applications de bureau Mac et Windows, mais aussi sur les plateformes mobiles Android et iOS et chaque formule d'abonnement, annuelle ou mensuelle, permet d'équiper jusqu'à sept utilisateurs en simultané.