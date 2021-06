Euro 2021 : sélection de 3 VPN pas chers pour regarder les matchs en streaming

Recommandé par la rédaction de Clubic, CyberGhost aligne les avantages pour vous séduire. Il propose une offre d’abonnement de 3 ans avec 3 mois supplémentaires offerts. Cela ramène le coût à seulement 1,99€ par mois. Le prix de votre sécurité en ligne. Protégez avec CyberGhost jusqu’à 7 appareils qu’ils fonctionnent sous Windows, macOS, Android ou iOS et bien d’autres encore.

CyberGhost, c’est aussi une équipe spécialisée dans la sécurité sur le web depuis plus de 15 ans. Le service met à votre disposition près de 7 000 serveurs à travers le monde répartis sur tous les continents afin de vous permettre de profiter pleinement de votre connexion.

Les serveurs sont optimisés pour vous offrir le meilleur débit possible afin de profiter du streaming en HD. Il serait dommage de louper un but de l’Euro 2021 à cause d’un ralentissement ou d’une image dégradée. Cela pourrait gâcher votre journée de vacances.

Et le service garantit également un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Il met à disposition des protocoles de connexion OpenVPN, IKEv2, mais aussi WireGuard et ne garde aucune trace de votre parcours sur le web. Vous disposez en plus d’une assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.