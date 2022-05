Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics (2To) à petit prix sur Amazon

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un disque dur externe 2,5" de Toshiba, une marque bien connue dans le domaine, et encore moins son solide Canvio Basics, ici d'une capacité de stockage confortable de 2 To.

Outre cette belle capacité de stockage, il propose un débit de transfert de 5.0 Gbps grâce à l'USB 3.2 Gen 1. Il est bien entendu possible de le brancher sur un port USB 2.0 sur des appareils plus anciens, mais cela entraînera fatalement un débit de transfert amoindri.

Cette compatibilité avec différents ports USB indique notamment que le Toshiba Canvio Basics peut être utilisé avec les versions 7 à 10 de Windows, ainsi que différentes versions de macOS, à condition de passer par un reformatage.

Autre avantage : le fait de pouvoir se passer d'une installation de pilote ou de logiciel, de par sa conformité avec la norme Plug and Play. Il pourra ainsi vous accompagner partout et se brancher à n'importe quelle machine afin d'y stocker ou prélever une quantité très généreuse de données ou d'éléments particulièrement volumineux.

Avec son design noir intemporel et son poids de 149 g pour 7,8 x 10,9 x 1,4 cm, le Toshiba Canvio Basics se veut un compagnon de voyage idéal sur tous les plans, facile à ranger et à transporter, pour avoir toujours avec vous vos données et fichiers les plus précieux. Il se montre par ailleurs particulièrement solide aux chocs, protégeant d'autant plus les données qu'il embarque.