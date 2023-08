Immortalisez votre présence en ligne avec un domaine WordPress valable 100 ans

La nouvelle initiative de WordPress fait son petit effet, mais il y a un problème : personne ne sait à quoi ressemblera Internet d'ici 100 ans. L'entreprise n'a d'ailleurs pas indiqué ce qu'elle entendait faire pour maintenir les domaines en place et à jour sur une durée aussi longue.

« Qu'il s'agisse d'offrir à un nouveau-né le cadeau spécial d'un domaine et d'un foyer à vie sur le Web, ou de quelque chose que vous inscrivez dans votre testament pour garantir que votre site web et votre histoire soient accessibles aux générations futures, j'espère que ce plan incitera les gens à réfléchir et à construire sur le long terme », a déclaré Matt Mullenweg, cocréateur de WordPress.

La gestion des domaines qui ne sont plus utilisés n'a pas été abordée non plus dans le communiqué de l'entreprise, laissant ainsi quelques zones d'ombre sur la gestion de cette offre à long terme. On espère que les évolutions du Web seront prises en compte, et que l'engagement pris par les utilisateurs ne sera pas remis en cause le cas échant.