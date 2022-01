La plateforme WordPress est-elle en perte de vitesse ?

WordPress domine malgré tout le marché des CMS et représente 64,3 % des sites dans le monde. Loin derrière, on retrouve Shopify (5,3 %), Joomla (3,4 %) et Squarespace (2,5 %). Cette croissance nette au cours des 12 derniers mois peut s’expliquer par le besoin de nombreuses petites et moyennes entreprises de lancer rapidement un site pour pouvoir poursuivre leur activité lors des confinements. WordPress bénéficie en effet d’une forte communauté d’utilisateurs et d’une grande facilité d’utilisation qui permet de créer rapidement un site vitrine ou e-commerce avec plus de 58 000 plugins et plus de 8 000 thèmes mis à disposition des utilisateurs.