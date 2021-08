Le CMS Joomla! s'offre une importante mise à jour, et passe en version 4

La mise à jour optimise en outre le noyau de Joomla! pour permettre aux pages de charger plus rapidement qu’avant, et le CMS prend maintenant en charge le framework Bootstrap 4. Très populaire pour sa flexibilité et son niveau de compatibilité avec les navigateurs Web , ce framework est maintenant intégré au CMS de manière native.

Forte de ces améliorations d'accessibilité et de flexibilité, la version 4.0 de Joomla! pourrait convaincre plus d’utilisateurs. Avec seulement 3 % des parts du marché, Joomla! est le troisième CMS le plus utilisé derrière Wordpress et Shopify. Si dépasser Wordpress semble difficile – la solution d'Automattic détient près de 65 % des parts de marché – cette refonte est l’occasion pour Joomla! de concurrencer sérieusement Shopify, et de réduire son écart avec le leader du marché.