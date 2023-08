WordPress reçoit sa deuxième grosse mise à jour de l'année

Cette nouvelle mise à jour regorge de nombreuses nouveautés pensées pour améliorer votre expérience avec les différents outils mis à votre disposition. Par exemple, vous pouvez dorénavant retrouver vos modèles, vos contenus et vos compositions au même endroit, soit directement depuis l'éditeur de site. De plus, lorsque vous souhaiterez activer un nouveau thème, vous aurez à présent la possibilité de prévisualiser le thème en question avant de vous lancer. WordPress nous apprend par ailleurs que vous pouvez disposer les blocs avec un nombre infini de variantes et que vous pouvez les enregistrer en tant que composition pour les utiliser sur l'ensemble de votre site.