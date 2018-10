OVH Summit 2018 : tous les paris sont sur le Cloud

Quatre univers pour mieux définir son action

OVHmarket : hébergements de sites web, achats de noms de domaine et souscriptions aux offres fibre FTTH

: hébergements de sites web, achats de noms de domaine et souscriptions aux offres fibre FTTH OVHspirit : les serveurs dédiés

: les serveurs dédiés OVHstack : offres de cloud public et big data avec OpenStack

: offres de cloud public et big data avec OpenStack OVHentreprise : ensemble d'outils à destination de la transformation digitale des entreprises

Le « leader européen du Cloud » a trois ennemis clairement définis, et souhaite bien leur couper l'herbe sous le pied. Amazon, Microsoft et Google sont ainsi particulièrement visés par les annonces qu'a faitesà l'occasion de sa grand-messe annuelle.Parmi les annonces à retenir de cet, la restructuration des différentes activités de l'entreprise figure en bonne place.Sur scène,, PDG d'OVH, a annoncé le déploiement de quatre univers distincts, regroupant les différents services proposés par sa société.En substance, OVH se positionne comme unface aux solutions telles qu'Amazon Web Services et Microsoft Azure.Et pour s'attaquer frontalement à ces mastodontes sur le marché du cloud, Octave Klaba précise qu', en référence aux deux lois américaines en vertu desquelles les données des clients américains hébergées en Europe peuvent être réquisitionnées par les autorités américaines.Un avantage compétitif certain pour certaines entreprises peu désireuses de voir leurs données potentiellement exposées par une enquête judiciaire.