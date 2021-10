Que contient The General Index, cette énorme archive d'articles scientifiques de 38 To ?

The General Index est déjà disponible sur le répertoire du site archive.org . L’extraction de ces fichiers est un processus long et fastidieux à cause de la taille imposante de l’archive qui frôle les 9 terabytes compressés. En revanche, de nombreuses personnes ont uploadé l’archive sous un subreddit appelé /r/DataHoarder, ce qui permet d’y accéder via BitTorrent .