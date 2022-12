Sécurité : GitHub va bientôt rendre obligatoire la double authentification

Prochainement, le processus de connexion sur GitHub se verra davantage renforcé. En effet, les utilisateurs de la plateforme devront obligatoirement saisir un code à usage unique à partir de l’année prochaine. C’est plus précisément dès le mois de mars 2023 que la double authentification entamera son déploiement. Cette initiative a bien évidemment pour objectif de faire de GitHub un outil plus sûr et où les utilisateurs pourront se sentir plus confiants quant à la qualité du code qu'ils téléchargent, comme cela nous est rapporté par le site BleepingComputer.