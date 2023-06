The Password Game : ce nouveau jeu qui rend Internet complètement fou... et fort en mot de passe

Quelle est la différence entre un bon et un mauvais mot de passe ? C'est une question de ce genre qui a dû traverser la tête de Neal Agarwal quand il a créé son nouveau jeu : The Password Game. Une intention noble, sûrement doublée d'une pointe de sadisme quand on se jette dans l'aventure.

Ce jeu fait passer l'internaute par des étapes qui lui rappellent à la fois les exigences minimales demandées lors de la création d'un compte, comme l'ajout d'un chiffre ou d'une majuscule, et des contraintes particulièrement saugrenues. À titre d'exemple, il vous faudra placer un chiffre romain multiple de 35, ou bien l'émoji correspondant à la face de la Lune actuelle pour avancer.