Partage de fichiers : Dropbox rachète DocSend pour 165 millions de dollars

En déboursant 165 millions de dollars, Dropbox accueille l'équipe de DocSend, un service permettant de transférer des documents de manière sécurisée, doublé d'un outil d'analyses.

DocSend, qui dispose d'une base de 17 000 clients, est une plateforme d'hébergement spécifiquement pensée pour le partage et qui vient s'intégrer au sein de plusieurs solutions tierces telles que Google Drive, Box, Dropbox et OneDrive, proposant également des plug-ins pour Gmail et Outlook.

L'administrateur peut ensuite prendre connaissance des personnes ayant accédé à ses documents sensibles, et voir pour chacune d'elles le temps passé le document et si l'intégralité du contenu a été visionné ou non. Bien évidemment, nous retrouvons également des options permettant de gérer les droits d'accès de chacun.