Comment retrouver ses mots de passe Wi-Fi ?

WPA2 (2004) introduit les méthodes de chiffrement AES grâce à CCMP-128, nettement plus solide que TKIP. Il s’agit du protocole le plus répandu sur les routeurs commercialisés entre 2004 et 2019. Bien qu’il ait été vulnérable aux attaques KRACK, il a été patché et reste conseillé en lieu et place de WEP et WPA. Pour reprendre notre exemple, WPA2 serait l’équivalent d’une serrure trois points que l’on déverrouille à l’aide d’une clé sur numéro.