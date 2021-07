Stockez vos photos en ligne à prix cassé avec Icedrive

Fondée au Royaume-Uni en 2019, Icedrive mais s'est déjà fait un nom parmi les différentes entreprises à proposer des offres de stockage en ligne. Et pour emporter partout avec vous vos photos, dossiers et autres vidéos, la firme pense à tout avec cette offre estivale comprenant, entre autres, 1To de stockage cloud. Que ce soit pour une utilisation professionnelle, dans un contexte de télétravail grandissant, ou encore personnelle, pour stocker vos films ou albums préférés, cette offre Icedrive comblera nombre de vos besoins.



Particulièrement intuitive, l'interface vous permettra de chiffrer de bout en bout tout ce que vous avez sauvegardé sur votre compte cloud. Une simple connexion à votre compte et vous pouvez y avoir accès, fini les disques durs et autres clefs USB dans le sac. La sécurité est un des points forts d'Icredrive, employant notamment un cryptage sans connaissance, c’est-à-dire que seul l’utilisateur possède la clé de cryptage pour verrouiller et déverrouiller les données de son compte.



Ne craignez donc pas le piratage, Icedrive s'occupe de tout et facilite, par ailleurs, son utilisation par une interface intuitive et sans fioriture, accessible à tous. De quoi vous offrir un très bon service à un tarif très attractif. De quoi récolter un joli 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .