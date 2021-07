Une énorme réduction sur le service de stockage pCloud (357,5€ d'économies)

pCloud récidive en proposant une nouvelle offre des plus alléchantes sur le marché concurrentiel des services de stockage en ligne. La firme suisse vous propose ainsi de souscrire à un stockage cloud de 500 Go pour rendre disponible, en toutes circonstances, les fichiers que vous enregistrez. Très efficace pour une utilisation personnelle, pCloud saura tout autant ravir les attentes professionnelles avec ce deal.



En effet, la collaboration est un des points forts de cette offre puisque vous disposez également de 500 Go de liens de partage, qui sont, par ailleurs, personnalisables en fonction des personnes avec qui vous travaillez. Par ailleurs, ne craignez plus les erreurs et autres mauvais clics grâce aux 30 jours d'historique de corbeille, vous permettant de récupérer des fichiers malencontreusement (ou non) supprimés.



Enfin, la sécurité n'est pas un sujet pris à la légère par pCloud. Avec leur chiffrement en AES 256-bits, comme sur des solutions telles que Dropbox ou encore iCloud, vos fichiers sont bien protégés contre les pirates du web. Un service des plus efficaces récompensé par la note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant. De quoi vous offrir une solution de stockage en ligne efficace, intuitive et sécurisée.