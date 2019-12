Plus que quelques heures pour profiter de la promo Cyber Monday -65% chez pCloud

Le Cloud, votre meilleur ami pour le stockage

Une promotion qui finit ce soir

On ne présente plus les qualités du service pCloud qui a reçu la première place de notre comparatif du meilleur service de stockage en ligne . Retenez cependant qu'il permet de stocker des gros volumes de données sur des serveurs totalement sécurisés : photos, vidéos, musique...Ce sont donc 2 formules dites "à vie" vous sont proposées pour cette promotion. Tout d'abord l'offre à 500 Go d'espace contre 175€ au lieu de 480€ vous octroyant également 500 Go de trafic de téléchargement à votre portée et 30 jours de récupération des fichiers. La seconde formule proposée à 350€ au lieu de 980€ vous fera bénéficier de 2 To d'espace libre avec également 2 To de trafic de téléchargement et toujours les 30 jours de récupération des fichiers. Notez aussi que vos données seront protégées au sein d'un tunnel sécurisé de type TLS/SSL entre vos appareils et les serveurs CLoud.Comme toute bonne chose à une fin, on vous rappelle qu'il vous faudra faire preuve de réactivité pour profiter de l'offre qui devait se terminer lundi soir et qui a été prolongée jusqu'à ce soir à minuit. Pour cela, rien de bien compliquer il vous faudra simplement vous munir de votre carte bancaire et créer vos compte sur le site de pCloud et le tour à jouer. Vous pourrez ainsi stocker photos, vidéos, musique et tous vos fichiers en ayant accès partout sur smartphone et tablette grâce à l'application pCloud disponible pour iOS et Android. Il vous sera même possible de générer des liens publics pour partager des fichiers volumineux avec vos amis et proches.