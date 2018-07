pCloud : la remise de -30% continue sur les abonnements premium !

Pourquoi faire ?

Les détails de l'offre

Modifié le 24/07/2018 à 10h02

Un service de stockage en ligne payant tel que pCloud vous permettra d'avoir accès à des outils collaboratifs vous permettant de partager facilement vos fichiers ou que vous soyez dans le monde, et notamment partager des liens de téléchargement et d'upload. Coté sécurité, le service bénéfice d'un cryptage 256-bit AES pour tous les fichiers ainsi que de protection de canaux de type TLS/SSL. Sur le plan de la synchronisation, tout est simplifié via une synchronisation automatique sur plusieurs appareils et un upload automatique de vos données. Le service est compatible avec les sauvegardes de services tels que : Dropbox, Google Drive ou encore OneDrive.Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre dossier comparatif des services de stockage en ligne Depuis samedi dernier, pCloud vous propose l'offreà 122.5€ avec 500 Go de stockage, 500 Go de trafic de lien de téléchargement et d'un trafic d'upload à distance illimité. Pour les gros besoins en stockage en ligne, nous vous invitons à choisir la formuleà 245€ qui vous permettra d'augmenter vos capacités jusqu'à 2 To de stockage et 2 To de trafic de lien de téléchargement avec également un trafic d'upload à distance illimité. L'éditeur précise également qu'un compte Lifetime a une durée de 99 ans (ou la la vie complète du propriétaire du compte "en fonction de ce qui est le plus court").Bonne nouvelle : cette offre est aussi valable pour les résidents français et suisses ! Vous pourrez bénéficier de l'offre dans les mêmes conditions tarifaires que vos voisins belges. Pour découvrir cette offre, vous devrez vous rendre sur le site de pCloud, et plus précisément, sur la page dédiée à cette offre. A partir de là, vous pourrez vous inscrire au service, et bénéficier de ce tarif assez exceptionnel pour ceux qui ont des gros besoins de stockage.