A une semaine de Prime Day Amazon, 120 Go de stockage sur SSD à moins de 20€, ça vous dit ?

Si vous ne connaissez pas les SSD, ce sont des espaces de stockage, tout comme les disques durs de vos ordinateurs, mais avec une vitesse de lecture et d'écriture largement supérieure à ces derniers. S'imposant de plus en plus sur le marché, ils vont être amenés à remplacer définitivement les HDD sur tous les supports, comme c'est déjà le cas sur les consoles Xbox Series et PlayStation 5.

Avec le modèle en promo aujourd'hui, vous ne disposez "que" de 120 Go d'espace de stockage. Mais c'est parfait pour accueillir votre OS et toutes ses mises à jour futures. N'hésitez pas à télécharger un logiciel de clonage gratuit en ligne pour transférer toutes vos données et paramètres actuels sur le SSD. Puis à mettre ce dernier comme partition bootable de votre machine.

Ensuite, formatez votre ancien disque avec votre OS afin de le réserver à l'installation de vos logiciels, jeux ou au stockage de vos documents et fichiers. Et vous verrez que rien qu'avec ça, votre ordinateur fonctionnera beaucoup plus vite.